Фото ⟩ Микромобиль вылетел с дороги и перевернулся

Сидевшая за рулем женщина съехала с дороги в поле. Фотограф Sakala Ян Рандар Райдма, присутствовавший на месте происшествия, сказал , что работники скорой помощи осмотрели водителя и не обнаружили серьезных травм.

Сначала предпринимались попытки поставить машину на колеса своими силами, но из этого ничего не вышло. В итоге это сделали спасатели, которые приехали на место в 23.40.