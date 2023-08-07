Фото ⟩ Микромобиль вылетел с дороги и перевернулся

В субботу около 23 часов в деревне Лалси недалеко от Колга-Яани в волости Вильянди произошло ДТП с участием микромобиля.
Сидевшая за рулем женщина съехала с дороги в поле. Фотограф Sakala Ян Рандар Райдма, присутствовавший на месте происшествия, сказал, что работники скорой помощи осмотрели водителя и не обнаружили серьезных травм.
Сначала предпринимались попытки поставить машину на колеса своими силами, но из этого ничего не вышло. В итоге это сделали спасатели, которые приехали на место в 23.40.
По предварительным данным, авария произошла из-за плохой погоды и запотевания стекол.