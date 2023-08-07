На ЧМ по параплаванию наши спортсмены вошли в топ-10, у Ликсора личный рекорд

В воскресенье вечером Ликсор занял пятое место в финальном заплыве на 100 м брассом среди мужчин (SB8) с новым личным рекордом - 1.12.93. В предварительном заплыве Ликсор также зафиксировал пятый результат дня — 1.14.29.

«Утренним заплывом я остался не совсем доволен, так как надеялся улучшить свой личный рекорд уже в предварительном заплыве. Но, к счастью, я вышел в финал, где смог исправить эту ошибку. Жаловаться на вечерний заплыв не приходится, потому что я проплыл на секунду лучше своего личного рекорда. Такого результата от меня не ожидали, но работа и усилия были проделаны, и приятно, что это окупилось. Конечно, до медали было рукой подать, но это только мотивирует работать дальше и добиваться еще лучших результатов», — сказал Ликсор после соревнований.

Сузанна Кауль заняла восьмое место в женском финальном заплыве на 100 м на спине (S10) с результатом 1.14.91. Результат Кауль в предварительном заплыве (1.14.89) также вывел ее в число восьми лучших.

«Я рада, что смогла проплыть дистанцию за такое время - давно не могла добиться этого времени! Я немного беспокоюсь, поскольку норматив для квалификации на паралимпийские игры была так близко. Но если что-то сделано неправильно, нужно переделать - еще есть возможность выполнить норматив», — сказала Кауль.

Матц Топкин финишировал девятым на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин и не прошел в финал. Время Топкина было 45,73.

«Вчерашние усилия оставили небольшой след, к сожалению, я не смог полностью восстановиться за одну ночь из-за плохого сна, но я сделал все, что мог. Девятый результат был предсказуемым, поскольку кролль не является моим основным видом плавания. Поэтому у остальных пловцов было некоторое преимущество. Однако с этой точки хорошо идти вперед, ведь олимпийский сезон ждет!» — сказал Топкин.