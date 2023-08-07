Проработавшее 25 лет популярное кафе закрывается: владельцы опасаются грядущего роста налогов

Двери трактира Jaama, который проработал более 25 лет в поселке Туду в Ляэне-Вирумаа, закрылись, хотя дела у заведения шли хорошо, и на недостаток клиентов владельцы кафе никогда не жаловались, пишут «Деловые ведомости».