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Проработавшее 25 лет популярное кафе закрывается: владельцы опасаются грядущего роста налогов

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Патрик Тамм

Двери трактира Jaama, который проработал более 25 лет в поселке Туду в Ляэне-Вирумаа, закрылись, хотя дела у заведения шли хорошо, и на недостаток клиентов владельцы кафе никогда не жаловались, пишут «Деловые ведомости».

«Я боюсь нового налогового пакета, который вступит в силу в следующем году, – призналась глава компании Мерье Сиймпере Lääne-Virumaa uudised. – Вот почему я решила закрыть двери в разгар сезона, чтобы иметь возможность выплатить работникам пособия по сокращению».

При этом Сиймпере никогда не имела налоговой задолженности – ни во время экономического кризиса 2009 года, ни во время коронакризиса.

Компания продолжит предлагать услуги кейтеринга.

Читайте подробнее на dv.ee.

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