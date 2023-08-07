Проработавшее 25 лет популярное кафе закрывается: владельцы опасаются грядущего роста налогов

Двери трактира Jaama, который проработал более 25 лет в поселке Туду в Ляэне-Вирумаа, закрылись, хотя дела у заведения шли хорошо, и на недостаток клиентов владельцы кафе никогда не жаловались, пишут «Деловые ведомости».
«Я боюсь нового налогового пакета, который вступит в силу в следующем году, – призналась глава компании Мерье Сиймпере Lääne-Virumaa uudised. – Вот почему я решила закрыть двери в разгар сезона, чтобы иметь возможность выплатить работникам пособия по сокращению».
При этом Сиймпере никогда не имела налоговой задолженности – ни во время экономического кризиса 2009 года, ни во время коронакризиса.
Компания продолжит предлагать услуги кейтеринга.
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