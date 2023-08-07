Мнение ⟩ Возгласы «мне плевать на будущее России и оппозиции нет» – это сотрясание воздуха и пиар

Более того, я вообще считаю, что мнение людей, заявляющих, что им «плевать на будущее России» и желающих, чтобы «никакой России не было», равно как и мнение граждан других стран о будущем переустройстве России, о борьбе патриотов своей страны с путинским режимом, не имеет никакого значения и является простым сотрясанием воздуха, опять же, не конструктива ради, а для личного пиара.

Сейчас в России есть три вида оппозиции – первый и наиболее заметный сидит в тюрьме. Их больше 1000 человек только официально, на самом деле, больше, еще почти 8000 человек могут посадить уже завтра по статье о дискредитации армии РФ, потому что на них уже висит по две административных статьи о дискредитации, а за третью – тюрьма. Я уже молчу про сталинские сроки наиболее заметным оппозиционным фигурам – 19, 20, 26 лет.

Второй вид находится внутри РФ: это люди, которые не уехали, но и не смирились и делают что-то внутри страны по мере своих сил и возможностей. Одним из таких был и остается предприниматель и мой товарищ и соратник Дмитрий Скурихин, отец пятерых детей, получивший вчера полтора года тюрьмы за то, что вышел с плакатом «Прости, Украина».