Звучащие от многих моих соотечественников громкие заявления, что никакой российской оппозиции нет и все, что происходит в либеральных кругах за пределами России, – это лишь форумы и пустые мечтания о смерти Путина, нахожу исключительно дилетантскими, глупыми и делающимися исключительно ради привлечения внимания к своим персонам, пишет российский демократ и активист Николай Артеменко, реагируя на высказывания журналиста Аркадия Бабченко.
Мнение ⟩ Возгласы «мне плевать на будущее России и оппозиции нет» – это сотрясание воздуха и пиар
Более того, я вообще считаю, что мнение людей, заявляющих, что им «плевать на будущее России» и желающих, чтобы «никакой России не было», равно как и мнение граждан других стран о будущем переустройстве России, о борьбе патриотов своей страны с путинским режимом, не имеет никакого значения и является простым сотрясанием воздуха, опять же, не конструктива ради, а для личного пиара.
Сейчас в России есть три вида оппозиции – первый и наиболее заметный сидит в тюрьме. Их больше 1000 человек только официально, на самом деле, больше, еще почти 8000 человек могут посадить уже завтра по статье о дискредитации армии РФ, потому что на них уже висит по две административных статьи о дискредитации, а за третью – тюрьма. Я уже молчу про сталинские сроки наиболее заметным оппозиционным фигурам – 19, 20, 26 лет.
Второй вид находится внутри РФ: это люди, которые не уехали, но и не смирились и делают что-то внутри страны по мере своих сил и возможностей. Одним из таких был и остается предприниматель и мой товарищ и соратник Дмитрий Скурихин, отец пятерых детей, получивший вчера полтора года тюрьмы за то, что вышел с плакатом «Прости, Украина».
И третьи – это эмигранты, вроде меня, и таких сейчас большинство. Форумы и платформы, которые проводятся и создаются – это лишь верхушка айсберга, то, что попадает в публичное поле, основная работа не публичная.
Эти люди, которых сейчас тысячи по всему миру, не кидают яйца в пьяном угаре в дома, чтобы об их давно позабытой персоне написала пара газет, а работают, помогают Украине, спасают людей, вывозят беженцев, помогают их детям, доносят правду до европейских политиков, бюрократов и обычных людей, рассказывают правду тем, до кого она еще не дошла, устраивают митинги в десятках стран. И все это происходит каждый день, сотнями маленьких и больших групп по всему миру. Взять хотя бы «Ковчег», фонд «Свободная Россия», «Активатика» и многие другие.
Утверждения тех же псевдооппозиционеров, что «никакой демократической России не будет», лишено всякого конструктивного взгляда на будущее. Демократия – это процесс, а не статичное состояние. Она растет и развивается, иногда медленно и с трудностями, но отрицать ее возможное будущее в России – это просто игнорировать ее историю и потенциал.