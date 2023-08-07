Августовская война 15 лет спустя: грузинские власти обещают мир, но пугают новой войной

«К примеру, в 2008 году и после, когда Россия нас бомбила, похищала наших граждан и протягивала колючую проволоку, присоединяя наши территории, наши западные партнеры и ЕС помогали нам в социальных и экономических проектах, в том числе экономической реабилитации пострадавшего от конфликтов населения, помогали повышать обороноспособность и помогали в международных переговорах, выступая в них сопредседателями», - говорит она.

По ее словам, европейские ценности основаны на правах человека, равноправии и справедливых и демократических механизмах урегулирования конфликтов, и грузинские власти могли бы объяснять и показывать перспективы для мирного урегулирования конфликтов в контексте европейской интеграции, но вместо этого на проправительственных каналах ежедневно говорят о том, что Украина и Запад хотят войны.

«Кроме этого работают пророссийские группы, которые организуют какие-то дискуссии на месте, иногда раздают какую-то помощь. Это все, в конечном итоге, влияет на людей, которые травмированы войной и конфликтом, потому что для тех, кто живет у этой разделительной линии [непризнанной границы], война не закончилась. Они каждый день слышат военные учения, взрывы, узнают о похищениях. Они пока еще живут в войне», - говорит она.

Как показывают опросы, абсолютное большинство населения стабильно поддерживает будущее Грузии в ЕС, но значительная часть подвержена конспирологическим дискурсам.