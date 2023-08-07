Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство, опасаясь вторжения

«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более явной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с воскресенья […] для всех самолетов до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении мятежников.

Ранее страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинули ультиматум руководителям мятежа во главе с начальником президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, пригрозив применить силу, если свергнутый президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до вечера воскресенья.

Мятежники заявили, что вооруженные силы Нигера готовы к защите страны, а любая попытка нарушить воздушное пространство встретит «энергичный и немедленный ответ».

Базум был задержан в президентском дворце 26 июля, позднее генерал Тчиани провозгласил себя новым лидером страны.

Захват власти военными был осужден на международном уровне, в том числе Францией и другими странами ЕС, а также ООН и США.

Франция также приостановила помощь Буркина-Фасо, власти которой поддержали мятежников вместе с Мали.

Стадион Фото: AFP

В воскресенье тысячи сторонников переворота собрались на стадионе имени генерала Сейни Кунтче в столице страны Ниамее.