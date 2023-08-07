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Спасатели о возгораниях электромобилей: литиевые батареи загораются за секунды

rus.postimees.ee
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Перед торговым центром в Виймси загорелся электромобиль.
Перед торговым центром в Виймси загорелся электромобиль. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

За последние пару недель пожарные дважды тушили электромобили, пишет Rus.ERR.

Спасатели готовы к тушению крупных аккумуляторных батарей, но людям стоит помнить, что при возгорании литиевых батарей пожар распространяется очень быстро, рассказал в эфире Vikerraadio эксперт Спасательного департамента Ивар Французов.

По словам Французова, для эстонских спасателей возгорания электромобилей – нечто новое. В случае пожара или аварии с участием электромобиля речь идет о новых тактиках и инструментах.

По словам спасателя, основная причина возгорания больших аккумуляторных батарей заключается в отсутствии возможности охлаждения в процессе зарядки.

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