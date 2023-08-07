Спасатели о возгораниях электромобилей: литиевые батареи загораются за секунды

Спасатели готовы к тушению крупных аккумуляторных батарей, но людям стоит помнить, что при возгорании литиевых батарей пожар распространяется очень быстро, рассказал в эфире Vikerraadio эксперт Спасательного департамента Ивар Французов.

По словам Французова, для эстонских спасателей возгорания электромобилей – нечто новое. В случае пожара или аварии с участием электромобиля речь идет о новых тактиках и инструментах.