После крушения лодок у берегов Италии пропали десятки людей

По ее данным, 57 человек удалось спасти. Кроме того, найдены тела двух погибших, это женщина и ребенок. Два затонувших судна с мигрантами, предположительно, отправились из города Сфакс в Тунисе. Как пишет агентство ANSA со ссылкой на выживших, на первой лодке находилось 48 человек, а на второй - 42 человека.

Еще одна лодка вечером 5 августа разбилась о скалы вблизи острова Лампедуза. Сильный ветер и мощные волны осложняли операцию по спасению 34 оставшихся в живых и пытавшихся удержаться на рифе мигрантов, сообщила итальянская горноспасательная служба (CNSAS). Береговая охрана не могла добраться до них морем, их доставляли на сушу по воздуху.

Режим ЧП из-за наплыва мигрантов в Италии

По данным министерства внутренних дел Италии, с начала 2023 года в страну по морю прибыли почти 92 тысячи нелегальных мигрантов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 43 тысяч. Беженцы пытаются переправляться в южную Италию и на Мальту из Туниса и Ливии через Средиземное море, в том числе на неподходящих для этого судах - в результате чего немалое их количество гибнет.