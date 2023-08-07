В Ираке заблокировали Telegram

Министерство коммуникации Ирака обосновало блокировку мессенджера соображениями нацбезопасности и необходимостью защиты персональных данных граждан.
Власти Ирака объявили о блокировке на территории страны мессенджера Telegram. Это решение было принято «на основании директив вышестоящих органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан», говорится в заявлении министерства коммуникации Ирака, опубликованном в воскресенье, 6 августа.
В документе отмечается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram с просьбой «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации граждан». Однако, как утверждает ведомство, компания игнорировала эти обращения.
«Министерство коммуникации подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов», - сказано в заявлении. Ранее Telegram полностью блокировался только в Иране и Китае. В разное время работа мессенджера временно ограничивалась в России, Беларуси, Казахстане, Афганистане, Бразилии, Индии, Индонезии.