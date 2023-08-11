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Интервью ⟩ Врач батальона «Азов»: далеко не все психологически пригодны для войны. Даже кадровые военные

Эксклюзив Rus.Postimees
Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Kollaaž

Игорь Роздобудько – в прошлом врач-терапевт – был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод «Азовсталь». Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить.

Наш собеседник окончил Национальный медицинский университет им. Богомольца в Киеве. После учебы он был сельским врачом, которому приходилось принимать всех пациентов, с любыми жалобами, потом терапевтом в поликлинике, эндоскопистом. В августе 2014 года Игорь пошел добровольцем воевать на Донбасс. Начинал рядовым бойцом в батальоне «Азов», потом возглавил медчасть.  

- Раньше бойцов, защищавших Донецкий аэропорт, называли «киборгами», теперь ими стали и «азовцы». Игорь, как вы прошли путь от мирного обывателя до «киборга»?

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