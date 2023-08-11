Интервью ⟩ Врач батальона «Азов»: далеко не все психологически пригодны для войны. Даже кадровые военные

Игорь Роздобудько – в прошлом врач-терапевт – был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод «Азовсталь». Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить.