Интервью ⟩ Врач батальона «Азов»: далеко не все психологически пригодны для войны. Даже кадровые военные не все

Игорь Роздобудько - в прошлом врач-терапевт - был одним из тех, кто оборонял Мариуполь и завод «Азовсталь». Игорь провел год в российском плену. В мае этого года он был обменян и вернулся домой. В Таллинн Игорь приехал на концерт Depeche Mode и мы воспользовались возможностью поговорить.