ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Логистические возможности российской армии на южном фронте сильно подорваны

Украина продолжила методичное уничтожение российской логистики на южном фронте. Вчера атаке подверглись два моста, соединяющие оккупированный Крым с югом Украины: это автомобильные мосты в Чонгаре и Геническе. Первый получил незначительные повреждения, но известно, что оба моста не будут использоваться как минимум пару недель. Железнодорожный мост в Чонгаре также до сих пор не восстановлен.

Выезд из Крыма возможен только через один перешеек в районе Армянска. Однако такая дорога до Мелитополя означает уж очень большой крюк, а также она проходит очень близко к Днепру, то есть находится в пределах досягаемости украинской артиллерии. Учитывая, что Керченский мост уже был сильно поврежден, вчерашнее нападение может побудить российских граждан в Крыму на всякий случай покинуть полуостров.

Очень сильно подорваны логистические возможности российской армии на Южном фронте, особенно в районе Мелитополя. Отныне южный фронт придется снабжать главным образом через Мариуполь. Там также есть несколько маршрутов снабжения, и они также могут быть серьезно атакованы и нарушены.

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