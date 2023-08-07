Удары по автомобильным мостам в Чонгаре и Геническе могут побудить многих граждан РФ к бегству из оккупированного Крыма, предполагает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Логистические возможности российской армии на южном фронте сильно подорваны
Украина продолжила методичное уничтожение российской логистики на южном фронте. Вчера атаке подверглись два моста, соединяющие оккупированный Крым с югом Украины: это автомобильные мосты в Чонгаре и Геническе. Первый получил незначительные повреждения, но известно, что оба моста не будут использоваться как минимум пару недель. Железнодорожный мост в Чонгаре также до сих пор не восстановлен.
Выезд из Крыма возможен только через один перешеек в районе Армянска. Однако такая дорога до Мелитополя означает уж очень большой крюк, а также она проходит очень близко к Днепру, то есть находится в пределах досягаемости украинской артиллерии. Учитывая, что Керченский мост уже был сильно поврежден, вчерашнее нападение может побудить российских граждан в Крыму на всякий случай покинуть полуостров.
Очень сильно подорваны логистические возможности российской армии на Южном фронте, особенно в районе Мелитополя. Отныне южный фронт придется снабжать главным образом через Мариуполь. Там также есть несколько маршрутов снабжения, и они также могут быть серьезно атакованы и нарушены.
Встреча в Саудовской Аравии
С визуальной точки зрения Украина может быть удовлетворена встречами, проведенными в Саудовской Аравии, так как там был достигнут небольшой прогресс в дипломатическом процессе. Большого и впечатляющего результата или прорыва достигнуто все же не было. Все страны-участницы встречи согласились с тем, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться, но это и так не подвергалось публичному сомнению ни одной важной страной, кроме России. И Китай также следует этому принципу.
Однако есть попытки навязать Украине заключение перемирия до начала переговоров. Риск принуждения к перемирию на данный момент заключается в том, что переговоры с Россией о восстановлении территориальной целостности Украины не дадут никаких результатов в ближайшие десятилетия, и никто не сможет активно посредничать на таких переговорах. При этом на нынешней линии соприкосновения сформировался бы замороженный конфликт, т.е. все предложения о немедленном прекращении войны сейчас очень подходят только российскому руководству. В этом случае у России снова будет возможность наращивать возможности армии и выбирать подходящий момент для новой агрессии. При этом оккупированные территории будут полностью интегрированы с Россией.
Китай явно не устраивает, что война затягивается, а Россия заметно слабеет. Китай может усилить давление на Россию, чтобы она пошла на уступки, но Пекин в любом случае продолжит поддерживать Москву. Это демонстрируют и совместные маневры военно-морских сил Китая и РФ поблизости от Аляски.
Следующие большие переговоры пройдут в Индии?
Следующая крупная встреча по украинской теме может состояться в рамках саммита G20 в Индии. Хотя речь и не идет о четко оформленном процессе, такие переговоры, безусловно, полезны для Украины хотя бы в том смысле, что даже те страны, которые официально не признали Россию агрессором, делают это через такие переговоры косвенно. Это снижает способность России вернуть себе инициативу на стратегическом уровне.
Украина не сообщила, каких результатов достигли российские ракетные удары, начавшиеся позавчера. Общеизвестно, что целями атак были украинские авиабазы, и украинские официальные лица объяснили, что самолеты не могли быть поражены этими ракетными ударами, потому что их заблаговременно переместили в другое место. Сомневаться в этом нет оснований, но вопрос в том, сможет ли Россия оттеснить развертывание сил ВВС Украины подальше от линии фронта. Этими ударами Россия по сути вернулась к первым дням войны, когда аналогичным образом российские силы пытались быстро уничтожить украинскую авиацию, но потерпели неудачу. Однако сейчас, по сравнению с началом войны, такие нападения стали очень редкими, и у Украины имеется гораздо больше времени и возможностей для восстановления потерь.
Москва старается отреагировать на встречи в Саудовской Аравии фальшивыми выборами
Россия также продолжает деятельность, имитирующую проведение выборов на оккупированных территориях Украины. В поддержку этой деятельности представитель администрации Путина заявил, что цель России - продолжать сохранять контроль над четырьмя украинскими областями, чье включение в состав России закреплено в ее конституции. Выборы должны были бы способствовать усилению этого процесса.
Маловероятно, что в частично оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей будет возможным провести эти выборы. И в частично оккупированных районах Донецка и Луганска выборы удастся организовать не во всех районах, находящихся под контролем России. Это заявление российских властей, вероятно, следует рассматривать как уведомление Москвы о российских условиях прекращения войны в противовес освещению состоявшихся в Саудовской Аравии встреч.