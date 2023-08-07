На женском ЧМ по футболу испанки вошли в историю

В Австралии и Новой Зеландии продолжается чемпионат мира по футболу среди женщин. Накануне Испания продемонстрировала свое превосходство над Швейцарией в первой 1/8 финала, победив последнюю со счетом 5:1.
Айтана Бонмати из женской сборной Испании забила первый гол на пятой минуте, Швейцария быстро отыграла ничью 1:1 - Лайя Кодина забила автогол после неудачного паса назад. Затем забили Альба Редондо, Айтана Бонмати и Лайя Кодина, и в конце первого тайма испанки повели 4:1. Окончательный счет оформила Дженнифер Эрмосо на 70-й минуте.
Женская сборная Испании вошла в историю, впервые попав в восьмерку лучших на чемпионате мира. Их соперницами в четвертьфинале станут спортсменки сборной Нидерландов, обыгравшие женскую сборную ЮАР. В параллельном матче женская сборная Японии, показавшая очень хорошую игру на групповом этапе, обыграла Норвегию со счетом 3:1.
Счет в игре был открыт на 15-й минуте после автогола норвежки Ингрид Энген. Пять минут спустя Гуро Рейтен сравняла счет, но голы Рисы Симидзу и Хинаты Миядзавы во втором тайме принесли Японии победу.
Япония, ставшая чемпионом мира 2011 года, встретится либо со Швецией, либо с США. В то время как американки являются действующими чемпионками мира, Швеция выиграла бронзовую медаль четыре года назад.