Нам не страшен Euribor: продажи новых машин в Эстонии продолжают расти

Количество проданных в июле новых легковых автомобилей составило 1822 единицы, что на 16,1% больше, чем в июле прошлого года. Всего за семь месяцев эстонские автодилеры передали покупателям 13 953 новых легковых автомобиля, что на 10,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в ассоциации.

В июле было продано 119 новых электромобилей, что составило 6,5% от общего объема продаж. Также активно растут продажи гибридных автомобилей, которых в июле было продано 712 штук, что составило 39,1% от общего числа продаж. Доля бензиновых автомобилей в июле составила 39,4%, дизельных - 14,8%.

Среди сегментов наибольшей популярностью по-прежнему пользовались среднеразмерные паркетники, на долю которых пришлось 31,7% от общего объема продаж. На втором месте по популярности оказались малолитражные автомобили среднего класса, на долю которых пришлось 23,2% проданных новых автомобилей.

Тройку лидеров в рейтинге марок автомобилей составили Toyota с 310 проданными автомобилями, Škoda с 296 проданными автомобилями и Audi с 202 проданными автомобилями. Среди моделей наибольшей популярностью в июле пользовалась Škoda Octavia - 87 проданных автомобилей, за ней следуют KIA Sportage - 76 и Toyota Corolla - 65.

Второй месяц подряд рынок новых коммерческих автомобилей также демонстрирует значительный рост. Всего в июле покупателям был передан 441 новый коммерческий автомобиль, что на 17,6% больше, чем в прошлом году. Однако семимесячный объем продаж коммерческих автомобилей все еще на 7,2% меньше, чем в прошлом году.