Латышей повышение налогов пока обходит стороной

«Мы не можем говорить о повышении налогов, пока инфляция не станет стабильной», - сказал министр.

Он отметил, что в следующем году повышения налогов не ожидается.

«Этого точно не произойдет в следующем году, потому что инфляция сейчас довольно высокая», - сказал министр.

По словам Ашераденса, для налоговой политики сейчас очень сложное время, поскольку на нее влияют как сильные геополитические факторы, так и экономические потрясения.

При этом министр отметил, что нельзя говорить об однозначном повышении налогов. По его словам, разработаны четыре сценария изменения налоговой политики, один из них предусматривает сохранение действующей.

Министр финансов подчеркнул, что налоговая политика должна обеспечить достижение трех основных целей, в том числе способность страны покрывать быстрорастущие расходы на безопасность, здравоохранение, инвестиции в образование и инновации.