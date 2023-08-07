СМИ: с начала войны европейские компании потеряли в России 100 млрд евро

По данным издания, 176 европейских компаний столкнулись с обесцениванием своих активов, расходами, связанными с обменным курсом, а также касающимися продажи, закрытия или сокращения бизнеса. 40 млрд евро потерь пришлись на три компании нефтегазового сектора: BP, Shell и TotalEnergies.

Их убытки были компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что в итоге привело к рекордной для них совокупной прибыли в 95 млрд евро, пишет FT. Банки, страховые и инвестиционные компании потеряли 17,5 млрд евро, производители автомобилей - 13,6 млрд евро.