Министр иностранных дел Эстонии: нельзя забывать о вторжении России в Грузию

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в связи с 15-й годовщиной вторжения России в Грузию, что нельзя забывать о вопиющих нарушениях закона, совершенных Россией в Грузии.
«Сегодня исполняется 15 лет со дня военного вторжения России в Грузию. Результатом этого вторжения является до сих пор сохраняющаяся оккупация Россией неотъемлемых частей Грузии - Абхазии и Южной Осетии.
В течение длительного времени российский террористический режим систематически игнорировал принцип территориальной целостности, являющийся одним из краеугольных камней международного права. Грузия - жертва этого режима, а жестокая захватническая война России в Украине - еще один пример такой деятельности.
Эстония, неоднократно сталкивавшаяся в своей истории с российской оккупацией, выступает за то, чтобы вопиющие нарушения Россией международного права в Грузии не были забыты. Мы также призываем другие страны найти решения, которые помогли бы Грузии восстановить полный контроль над всей своей территорией».