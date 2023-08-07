Министр иностранных дел Эстонии: нельзя забывать о вторжении России в Грузию

«Сегодня исполняется 15 лет со дня военного вторжения России в Грузию. Результатом этого вторжения является до сих пор сохраняющаяся оккупация Россией неотъемлемых частей Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

В течение длительного времени российский террористический режим систематически игнорировал принцип территориальной целостности, являющийся одним из краеугольных камней международного права. Грузия - жертва этого режима, а жестокая захватническая война России в Украине - еще один пример такой деятельности.