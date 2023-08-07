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WSJ: Китай явился на встречу, переговоры о мире в Украине сдвинулись с места

Содержание статьи взято из партнерского издания The Wall Street Journal
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Делегация из Китая прибыла на мирные переговоры по Украине в Саудовскую Аравию. На иллюстративной фотографии - лидеры двух стран, президент Украины Владимир Зеленской (слева) и глава КНР Си Цзиньпин.
Делегация из Китая прибыла на мирные переговоры по Украине в Саудовскую Аравию. На иллюстративной фотографии - лидеры двух стран, президент Украины Владимир Зеленской (слева) и глава КНР Си Цзиньпин. Фото: DANIEL LEAL/AFP

Попытки достичь международного консенсуса по соглашению о прекращении войны на Украине увенчались некоторым успехом в минувшую субботу. Китай вместе с 41 страной собрался в Саудовской Аравии.

Многие крупные развивающиеся страны сохраняют нейтралитет в этом конфликте.

По окончании переговоров в Джидде дипломаты заявили, что в целом был принят подход, согласно которому ключевые принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, будут лежать в основе любых возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Было выражено общее мнение о том, что необходимо провести дополнительную работу по изучению глобальных последствий войны. По словам источников, вовлеченных в процесс и осведомленных о нем, большинство участников, включая Китай, готовы провести в ближайшие недели еще одну встречу в аналогичном формате. Россия останется за рамками переговоров.

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