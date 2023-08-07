WSJ: Китай явился на встречу, переговоры о мире в Украине сдвинулись с места

По окончании переговоров в Джидде дипломаты заявили, что в целом был принят подход, согласно которому ключевые принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, будут лежать в основе любых возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Было выражено общее мнение о том, что необходимо провести дополнительную работу по изучению глобальных последствий войны. По словам источников, вовлеченных в процесс и осведомленных о нем, большинство участников, включая Китай, готовы провести в ближайшие недели еще одну встречу в аналогичном формате. Россия останется за рамками переговоров.