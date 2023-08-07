Двое эстонских спортсменов вышли в финал молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике

В Иерусалиме (Израиль) в понедельник стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет, который продлится до 10 августа, сообщает Rus.ERR.
В первый соревновательный день в утренней сессии прошла в том числе квалификация в прыжках в высоту у девушек. Эстонию в этом виде программы представила Элизабет Пихела, которая с третьего места пробилась в финал с результатом 1 метр 83 см.
Также в понедельник прошла квалификация в прыжках в высоту с шестом среди юношей. Представитель Эстонии Роберт Компус установил новый личный рекорд - 5 метров 15 см - и вышел в финал с 8-го места.
Финалы состоятся 9 августа.