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Двое эстонских спортсменов вышли в финал молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике

rus.postimees.ee
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Элизабет Пихела.
Элизабет Пихела. Фото: Tairo Lutter

В Иерусалиме (Израиль) в понедельник стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет, который продлится до 10 августа, сообщает Rus.ERR

В первый соревновательный день в утренней сессии прошла в том числе квалификация в прыжках в высоту у девушек. Эстонию в этом виде программы представила Элизабет Пихела, которая с третьего места пробилась в финал с результатом 1 метр 83 см.

Также в понедельник прошла квалификация в прыжках в высоту с шестом среди юношей. Представитель Эстонии Роберт Компус установил новый личный рекорд - 5 метров 15 см - и вышел в финал с 8-го места.

Финалы состоятся 9 августа.

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