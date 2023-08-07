Рийгикогу проведет публичное заседание по теме финансирования Канцелярии президента

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, представшие перед общественностью в эти дни вопросы о возможной связи между финансированием президентской канцелярии и провозглашением законов очень серьезны. «Мы должны получить четкие ответы. Институт президентства должен быть полностью независимым, а финансирование Канцелярии президента должно быть прозрачным. Здесь нет места никаким сомнениям», - сказал Рейнсалу.

На заседание приглашены министр финансов Март Вырклаэв, замминистра фискальной политики Минфина Свен Кирсипуу, директор Канцелярии президента Пеэп Яхило, генеральный аудитор Янар Хольм и представитель Госконтроля.

Заседание начнется 8 августа в 10:00, будет открытым для публики, за трансляцией можно следить в интернете. Видеозаписи заседаний можно позже посмотреть на канале Рийгикогу в YouTube.