Рийгикогу проведет публичное заседание по теме финансирования Канцелярии президента

Спецкомиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит вопросы финансирования администрации президента во вторник утром на внеочередном открытом заседании, сообщает пресс-служба парламента.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, представшие перед общественностью в эти дни вопросы о возможной связи между финансированием президентской канцелярии и провозглашением законов очень серьезны. «Мы должны получить четкие ответы. Институт президентства должен быть полностью независимым, а финансирование Канцелярии президента должно быть прозрачным. Здесь нет места никаким сомнениям», - сказал Рейнсалу.
На заседание приглашены министр финансов Март Вырклаэв, замминистра фискальной политики Минфина Свен Кирсипуу, директор Канцелярии президента Пеэп Яхило, генеральный аудитор Янар Хольм и представитель Госконтроля.
Заседание начнется 8 августа в 10:00, будет открытым для публики, за трансляцией можно следить в интернете. Видеозаписи заседаний можно позже посмотреть на канале Рийгикогу в YouTube.
Напомним, Postimees писал в пятницу, что в минувшем мае Канцелярия президента обратилась к министру финансов с просьбой выделить из резерва правительства дополнительно 360 000 евро. После запроса последовали разговоры и телефонные звонки между президентской администрацией и министреством, в результате которых просьбу о деньгах, поданную Канцелярией президента, начали увязывать с провозглашением законопроектов, принятых Рийгикогу в то же самое время. Просьба Канцелярии президента о выделении денег удовлетворена не была.