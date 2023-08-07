«Тела женщин и детей лежали повсюду». В крушении пассажирского поезда в Пакистане погибли не менее 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и около ста получили ранения в результате схода с рельсов поезда на юге Пакистана.

Несколько вагонов поезда Hazara Express перевернулись в районе железнодорожной станции Сахара в городе Навабшах, расположенном примерно в 275 км от Карачи.

Раненых пассажиров доставили в близлежащие больницы. Спасатели пытаются освободить людей из-под искореженных обломков.

По словам министра железных дорог страны Саада Рафика, первоначальное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью. Следователи пытаются установить, почему произошла авария.

Среди версий, по словам министра, техническая поломка или акт саботажа.

Железнодорожная сеть Пакистана находится практически в антикварном состоянии, и аварии поездов там случаются довольно часто.

На видеозаписях, размещенных в соцсетях, видны десятки людей на месте крушения, некоторые пассажиры пытаются самостоятельно выбраться из опрокинутых и смятых вагонов.

Место крушения Фото: AFP

Представитель железной дороги в Карачи сообщил, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

Один из выживших пассажиров рассказал Би-би-си, что видел множество женщин и детей, лежащих на земле.

«Они стонали и кричали от боли. Я не знал, что мне делать. Я набирал руками воду из канала неподалеку и лил ее на лица тех, кто был без сознания, надеясь, что они придут в чувство», - сказал Насир Ахмед.