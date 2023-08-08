РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Нарве не стоит надеяться на спецпомощь государства

Тяжело отказывать себе в надежде на лучшее, но будет честным признать, что нарвитянам не стоит ждать, что государство выделит 7,5 млн евро на то, чтобы они в течение года платили за тепло меньше, чем решил Департамент конкуренции. Шансов просто нет, ведь такая поддержка Нарвы стала бы очевидным нарушением конституции.
Как и обещали нарвские власти, в минувшую пятницу ими было отправлено письмо на имя премьер-министра ЭР Каи Каллас, в котором правительство просят помочь Нарве, столкнувшейся с небывало резким ростом теплотарифа, обещающим усугубить и без того острые социальные проблемы.
С 1 сентября цена на тепло в приграничном городе вырастет на 84 процента, с 47,8 евро за мегаватт-час, включая НДС, до 88 евро. Ключевой причиной взлета цены теплоэнергии стало трехкратное повышение стоимости квот на СО2, которые покупает производитель тепла, подразделение концерна Eesti Energia - компания Enefit Power.
«У Enefit Power был полуторагодичный спор с Департаментом конкуренции по поводу цены на тепло, что помешало поэтапному повышению теплотарифа», - пишут премьер-министру мэр Нарвы Катри Райк и председатель горсобрания Татьяна Стольфат, надеющиеся как раз на то, что руководство республики сделает рост цены поэтапным.
Райк и Стольфат предлагают государству выделить производителю тепла 7,5 млн евро, чтобы компенсировать ему 50 процентов от одобренного департаментом роста теплотарифа. Руководители Нарвы, не сомневающиеся в обоснованности новой цены тепла, надеются, что таким образом в полной мере она начнет действовать через год, то есть ее повышение будет сравнительно мягким.
Они советуют государству обеспечить финансирование помощи Нарве из средств, получаемых государством от продаж квот на С02 на открытом рынке. Предполагается, что Эстония на них заработает в этом году на 80 млн евро больше, чем в прошлом, всего - 400 с лишним млн евро.
Обосновывая свое предложение, мэр и председатель горсобрания указывают на то, что за год работу потеряли 670 нарвитян.
«Также мы должны учитывать то, что 30 процентов нашего населения - пенсионеры, из них 5 000 - одиноки», - говорится в письме.
Вряд ли стоит сомневаться в том, что вкупе с продолжающими расти буквально на все, в том числе на продукты питания, ценами, в условиях обещающей подорожать процентов на 20-30 воды, скачок тарифа на тепло станет последним сокрушительным ударом по благосостоянию великого множества нарвских домохозяйств. У города нет возможности выделить миллионы на спасение жителей, и, казалось бы, логично ждать их от государства. Логично, но безнадежно.
Конституция ЭР дает всем жителям страны равные права, и, так называемое, равное обращение, гарантируемое и другими законами, предполагает, что, например, пенсионеры, одинокие пенсионеры во всех уголках Эстонии могут рассчитывать на равносильную помощь от государства. То же касается других малообеспеченных эстоноземельцев, да и вообще всех эстоноземельцев. Протянуть руку помощи одним и проигнорировать других означало бы дискриминировать последних, что, прежде всего, антиконституционно.
Выделение средств в поддержку именно и только Нарве - бесспорное нарушение конституции, и именно на этом основании, несомненно, городу откажут.
Нарве уже досталось, в том числе в соцсетях, за одно намерение обратиться к государству за помощью по снижению бремени теплотарифа, в то время как он и после повышение остается одним из самых низких в Эстонии, а есть самоуправления, где услуги центрального теплоснабжения стоят два и даже почти в три раза дороже. «У нарвитян самое дешевое отопление, даже после повышения цены, а они все равно ноют и просят, на уровне мэра, о помощи. Почему другие помогали им оплачивать отопление до сих пор?» - писал, например, на своей странице в Facebook Вайдо, имея в виду то, что государственное предприятие Enefit Power доплачивало из своих средств 15 млн евро в год, чтобы в условиях не отвечающего реальности тарифа обеспечивать теплом Нарву.
Жители других регионов недоумевают также по поводу того, что нарвитяне не экономят на тепле, утепляя свои дома при поддержке государства, с той же активностью, как это делают по всей Эстонии.
Но это уже отдельная сложная проблема, имеющая в Нарве свои особенности, препятствия для решения.
Другой вопрос, что для обывателя сами принципы работы с квотами на СО2, подорожание которых, в частности, вызвало 84-процентный рост теплотарифа в Нарве, кажутся парадоксальными. В самом деле, сложно принять как данность то, что государство зарабатывает сотни миллионов на квотах, продавая их на открытом рынке, в то время как госпредприятие квоты покупает, опять же на открытом рынке, перекладывая эти расходы на потребителей электричества и теплоэнергии. Например, за первые 5 месяцев этого года управляющее нарвскими электростанциями Enefit Power приобрело квоты СО2 более, чем на 140 млн евро.
Желающим добиться иного подхода, пришлось бы зайти слишком далеко, вплоть до призывов покинуть ЕС. Порядок действий с квотами зафиксирован общеевропейскими законодательными нормами, являющимися частью и нашего, республиканского законодательства. Не будем фантазировать о каких-то изменениях тут, занимаясь самообманом, как в случае упований нарвитян на государственные 7,5 миллионов евро.