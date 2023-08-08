РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Нарве не стоит надеяться на спецпомощь государства

Обосновывая свое предложение, мэр и председатель горсобрания указывают на то, что за год работу потеряли 670 нарвитян.

«Также мы должны учитывать то, что 30 процентов нашего населения - пенсионеры, из них 5 000 - одиноки», - говорится в письме.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что вкупе с продолжающими расти буквально на все, в том числе на продукты питания, ценами, в условиях обещающей подорожать процентов на 20-30 воды, скачок тарифа на тепло станет последним сокрушительным ударом по благосостоянию великого множества нарвских домохозяйств. У города нет возможности выделить миллионы на спасение жителей, и, казалось бы, логично ждать их от государства. Логично, но безнадежно.

Конституция ЭР дает всем жителям страны равные права, и, так называемое, равное обращение, гарантируемое и другими законами, предполагает, что, например, пенсионеры, одинокие пенсионеры во всех уголках Эстонии могут рассчитывать на равносильную помощь от государства. То же касается других малообеспеченных эстоноземельцев, да и вообще всех эстоноземельцев. Протянуть руку помощи одним и проигнорировать других означало бы дискриминировать последних, что, прежде всего, антиконституционно.

Выделение средств в поддержку именно и только Нарве - бесспорное нарушение конституции, и именно на этом основании, несомненно, городу откажут.