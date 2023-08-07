Непогода обрушилась на Литву: несколько самолетов не смогли приземлиться

По его словам, самолет Turkish Airlines из Стамбула не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса около 10-15 минут, а самолет Ryanair из Малаги не мог приземлиться в аэропорту Каунаса.

«(Воздушные суда – BNS) должны были находиться в зоне ожидания и приземлились с небольшим опозданием из-за погодных условий. (...) Оба самолета на данный момент приземлились, полеты в обоих аэропортах проходят в обычном режиме», - сообщил BNS Василяускас.