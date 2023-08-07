В парке аттракционов в Ласнамяэ в воскресенье пройдет большой семейный день

Будет подготовлена масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой луна-парк Sky Tivoli, который будет открыт последние две недели в этом году. Самыми большими аттракционами в парке являются Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 кв. м., где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli найдутся такие аттракционы, как «Шрек», «Лабиринт», «Лебеди», «Детская карусель», «Скай-джамп», «Хоккей», «Манеж», «Цепочка» и «Водные шары».