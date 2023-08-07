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В парке аттракционов в Ласнамяэ в воскресенье пройдет большой семейный день

rus.postimees.ee
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Парк аттракционов в Ласнамяэ предложит развлечения на любой вкус.
Парк аттракционов в Ласнамяэ предложит развлечения на любой вкус. Фото: YES Events!

13 августа в парке аттракционов Sky Tivoli (по адресу Куукиви, 3, что за ледовым холлом Tondiraba) cостоится большой семейный день.

Будет подготовлена масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой луна-парк Sky Tivoli, который будет открыт последние две недели в этом году. Самыми большими аттракционами в парке являются Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 кв. м., где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli найдутся такие аттракционы, как «Шрек», «Лабиринт», «Лебеди», «Детская карусель», «Скай-джамп», «Хоккей», «Манеж», «Цепочка» и «Водные шары».

На празднике детей будут встречать любимые ростовые куклы «Аэромедведи». На протяжении всего дня на месте будут веселые аниматоры Wonderplanet, которые проведут мастер-классы и розыгрыши призов. Все дети смогут в начале праздника бесплатно полакомиться сахарной ватой.

Вход на мероприятие бесплатный!

Больше информации можно найти на страничке мероприятия в фейсбуке.

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