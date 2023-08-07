Swedbank: рост зарплат снова опережает рост цен

В июле цены выросли на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. По сравнению с июнем уровень цен снизился на 0,6 процента. За месяц подешевели энергоносители, продукты питания, одежда и обувь.

Эльмик указывает на то, что страны Балтии больше не лидируют в списке роста цен в еврозоне. За год в июле цены также выросли на 6 процентов в Германии и Италии, где покупательская корзина до сих пор дорожала заметно меньше, чем в странах Балтии.

Стоимость энергоносителей в июле упала в связи со снижением цены на газ, электроэнергию и отопление. Цены на моторное топливо в июле оставались на том же уровне что и в предыдущие несколько месяцев. «Но с конца июля сети АЗС вновь повысили цены. Нефть подорожала из-за ограничения добычи в Саудовской Аравии и России», - признала экономист.

Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,9 процента. Подешевели свежие овощи, молочные продукты и рыба. По словам Эльмик, падение цен на продукты питания постепенно ощущается и в магазинах. Цены на продукты питания в последние месяцы снизились и в соседних странах. Подешевели продукты питания среди других стран больше всего в Финляндии и Швеции.

По словам старшего экономиста Swedbank, рост заработной платы вновь опережает рост цен. «Однако средняя нетто-зарплата достигнет уровня покупательной способности до ралли цен лишь в начале 2025 года. Средняя нетто-зарплата клиентов Swedbank за последние месяцы увеличилась на десятую часть по сравнению с началом года», - отметил она.