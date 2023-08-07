СМИ: Токио пытается убедить Тегеран отказаться от поставок беспилотников России

В прошлом месяце Киев объявил, что уничтожил десятки боевых беспилотников иранского производства, которые Россия использовала для атаки на Одесскую область Украины.

Глава МИДа Ирана встретился со своим японским коллегой. Хосейн Амир Абдоллахиан и Есимаса Хаяси поприветствовали открывшуюся возможность провести прямые переговоры в Токио.

«Я благодарен за эту возможность обменяться мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам», - сказал галва внешнеполитического ведомства Ирана.

Перед встречей Хосейн Амир Абдоллахиан сказал журналистам, что ни в одной из войн Иран не собирается выбирать чью-либо сторону. Он также опроверг сообщения о том, что Иран поставляет России оружие.

Он добавил, что Иран «никогда не поставлял беспилотники какой-либо стране для использования в Украине».

В заявлении МИДа Японии говорится, что Хаяси призвал Иран принять конструктивные меры и поддержать официальную позицию Японии в отношении спровоцированной Россией войны в Украине.

По сообщению частной телекомпании TBS, министр иностранных дел Ирана также нанес визит вежливости премьер-министру Фумио Кисиде.

Япония и Иран традиционно поддерживали дружеские отношения, несмотря на натянутые отношения с Тегераном союзника Токио Вашингтона.

Долгое время Иран был одним из основных поставщиков нефти в Японию, но в последние годы поставки резко сократились из-за экономических санкций США в отношении Тегерана.

Япония также подтвердила поддержку иранской ядерной сделки 2015 года и призвала Тегеран к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).