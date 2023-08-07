Фото и видео ⟩ Буря все ближе и ближе: посмотрите, что сейчас происходит в Латвии

Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера, пишет Rus.Tvnet.
В деревне Наудите выпал крупный град, в деревне Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.
Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между городом Добеле и границей с Литвой.
Видео: В Добельском крае бушует гроза
В полдень также поступили известия о сильном граде в деревне Лестене (Тукумский край).
Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.
Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу для жизни людей.
Видео: Гроза бушует в деревне Тервете
Жители делятся в соцсетях последствиями грозы
Krusa sasniegusi Tukuma novada Lesteni. pic.twitter.com/AFeaeVlOEr— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Negaisa postījumi un krusa Dobeles novadā, Apguldē.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 7, 2023
Foto: Laura Prūse pic.twitter.com/40Tvim0MzJ
Postaža Tērvetē.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
Video: instagram/my_name_kdj pic.twitter.com/KJaxj4KuJH
15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i— Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023
Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR— Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023
VUGD получает десятки вызовов
В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило почти 40 вызовов о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщили в VUGD.
Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.
Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков касалось падения дерева на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.
В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.
Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.
Скоро непогода доберется и до Эстонии
Спасательный департамент просит людей подготовиться к буре. «Служба погоды Агентства окружающей среды объявила штормовое предупреждение третьего уровня для западных и южных районов Эстонии, что означает, что погода особенно опасна. Существует опасность для жизни и здоровья, нужно быть бдительными и быть готовыми к неприятностям, которые будут вызваны штормом», - сказал представитель Спасательного департамента Янар Кярнер.