Фото и видео ⟩ Буря все ближе и ближе: посмотрите, что сейчас происходит в Латвии

Brīdis, kad vētra Kroņaucē lauž kokus pic.twitter.com/IUMTZggebR — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023

VUGD получает десятки вызовов

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило почти 40 вызовов о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщили в VUGD.

Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.

Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков касалось падения дерева на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.

В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.