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Фото и видео ⟩ Буря все ближе и ближе: посмотрите, что сейчас происходит в Латвии

rus.tvnet.lv
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Сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера, пишет Rus.Tvnet. 

В деревне Наудите выпал крупный град, в деревне Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между городом Добеле и границей с Литвой.

Видео: В Добельском крае бушует гроза

В полдень также поступили известия о сильном граде в деревне Лестене (Тукумский край).

Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талси.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы ветра в Добеле во время грозы достигали 33 метров в секунду.

Такая скорость ветра соответствует сильной буре, которая причиняет серьезный ущерб, ломает и валит с корнями деревья, повреждает здания и создает угрозу для жизни людей.

Видео: Гроза бушует в деревне Тервете

Жители делятся в соцсетях последствиями грозы

VUGD получает десятки вызовов

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) уже поступило почти 40 вызовов о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщили в VUGD.

Больше всего вызовов было в Добельский край, но сейчас на номер 112 начинают поступать звонки и из Тукумского края.

Еще несколько вызовов было в Елгавский край. Большинство звонков касалось падения дерева на проезжую часть, но также поступали сообщения о том, что у нескольких зданий были сорваны крыши.

В целях ликвидации последствий, вызванных сильным ветром, на вызовы в Добельском крае также выезжают пожарные из близлежащих краев, привлекаются пожарные, находящиеся не на дежурстве.

Реагирование на вызовы происходит путем оценки возможной опасности и угрозы для населения, а также в порядке поступления вызовов.

Скоро непогода доберется и до Эстонии

Спасательный департамент просит людей подготовиться к буре. «Служба погоды Агентства окружающей среды объявила штормовое предупреждение третьего уровня для западных и южных районов Эстонии, что означает, что погода особенно опасна. Существует опасность для жизни и здоровья, нужно быть бдительными и быть готовыми к неприятностям, которые будут вызваны штормом», - сказал представитель Спасательного департамента Янар Кярнер.

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