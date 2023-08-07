Месси сводит публику с ума: стоимость билетов выросла на 1820 процентов

Для местной экономики Майами и самого футбольного клуба появление Месси стало подарком. Баннеры с его фотографиями висят на стенах зданий, а розовые футболки «Интера» и футболки болельщиков сборной Аргентины также можно увидеть повсеместно, пишет Sportslens.

Но одним из самых больших источников дохода для клубов является продажа билетов - здесь Месси также вносит свой вклад в карманы своих конкурентов. С присоединением Месси спрос на билеты «Интера» резко возрос: самый дешевый билет на его первую игру подскочил с 26 до почти 450 евро.

На выездной матч против «Далласа» в Техасе интерес к билетам был просто безумным. По данным TickPick, болельщики обычно платят в среднем 40 долларов за присутствие на матче домашней игры «Далласа». Но на тот единственный матч с участием Месси цена билета возросла в 20 раз (на 1820 процентов), средняя стоимость билета на матч с «Интером» составила 783 евро.

Прошлой ночью «Интер» совершил исторический подвиг, обыграв «Даллас» в серии пенальти после ничьей 4:4, завершившейся со счетом 5:4. Месси забил два гола в матче, в четырех матчах он забил семь голов.