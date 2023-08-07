Конкурс на пост директора Таллиннского зоопарка провалился

К концу июня на конкурс на должность директора Таллиннского зоопарка поступило 64 заявки. Ожидалось, что во второй половине июля будет выбран новый директор, но теперь выяснилось, что конкурс признан провалившимся.
Руководитель отдела трудовых отношений и систем оплаты труда Таллиннского стратегического центра Маргет Пяхкель сказала Postimees, что по решению конкурсной комиссии конкурс на должность директора зоопарка был признан несостоявшимся. Теперь будет организован целенаправленный поиск подходящего кандидата.