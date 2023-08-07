Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Конкурс на пост директора Таллиннского зоопарка провалился

Лоора-Элизабет Ломп
Facebook Twitter
Comments
Таллиннский зоопарк продолжает поиски нового директора.
Таллиннский зоопарк продолжает поиски нового директора. Фото: Eero Vabamägi

К концу июня на конкурс на должность директора Таллиннского зоопарка поступило 64 заявки. Ожидалось, что во второй половине июля будет выбран новый директор, но теперь выяснилось, что конкурс признан провалившимся.

Руководитель отдела трудовых отношений и систем оплаты труда Таллиннского стратегического центра Маргет Пяхкель сказала Postimees, что по решению конкурсной комиссии конкурс на должность директора зоопарка был признан несостоявшимся. Теперь будет организован целенаправленный поиск подходящего кандидата.

В состав конкурсной комиссии входили глава столичного Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак (председатель комиссии), городской директор по персоналу Вильве Райк, приглашенный эксперт Александр Семенов и вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центриcтская партия).

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх