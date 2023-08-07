Владелец биржевых компаний советует ввести налог на автомобили только в Таллинне

Владелец биржевых компаний Linda Nektar и Bercman Technologies Кулдар Лейс, представляющий Партию реформ в волостном собрании Пыльва, советует ввести автомобильный налог только в Таллинне или крупных городах, пишут «Деловые ведомости».
«Давайте поставим на границе Таллинна камеры, которые будут фиксировать въезд и выезд. Если бы нам пришлось за это платить, это, наверное, многое решило бы в Таллинне, - предложил Лейс в программе радио Äripäev Kuum Tool. - В Таллинне можно гораздо лучше организовать общественный транспорт».
Лейс не исключает, что автомобильный налог тоже можно было бы ввести в других крупных городах, таких как Тарту, Пярну и Нарва, однако небольшие населенные пункты, по его мнению, от налога необходимо освободить.
Читайте подробнее на dv.ee.