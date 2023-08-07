Владелец биржевых компаний советует ввести налог на автомобили только в Таллинне

«Давайте поставим на границе Таллинна камеры, которые будут фиксировать въезд и выезд. Если бы нам пришлось за это платить, это, наверное, многое решило бы в Таллинне, - предложил Лейс в программе радио Äripäev Kuum Tool. - В Таллинне можно гораздо лучше организовать общественный транспорт».