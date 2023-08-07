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Из-за ожидающегося шторма оказалось под угрозой паромное сообщение с островом Кихну

BNS
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Паром Kihnu Virve.
Паром Kihnu Virve. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Обслуживающее судоходную линию Кихну-Муналайд предприятие Kihnu Veeteed предупреждает, что во вторник сильный ветер может помешать выходам пассажирского парома Kihnu Virve.

Шторм может во вторник помешать отправлениям из порта Муналайд до Кихну в 8.30, 14.30 и 17.45, и с Кихну до Муналайда в 10.00 и в 16.15.

Отправление в 7.00 с Кихну до Муналайда, по имеющимся на данный момент сведениям, состоится по расписанию.

В любом случае, во вторник на линии Кихну-Муналайд не будут перевозиться транспортные средства массой свыше пяти тонн.

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