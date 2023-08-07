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Англия была на грани огромного шока, но все же прошла в четвертьфинал ЧМ

rus.postimees.ee
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Англичнаки празднуют победу над сборной Нигерии.
Англичнаки празднуют победу над сборной Нигерии. Фото: Isabel Infantes

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин Англия обыграла Нигерию со счетом 4:2 в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время закончились со счетом 0:0.

Главным фаворитом накануне матча была Англия, и на первый взгляд можно было подумать, что выход в 1/8 финала ЧМ для них лишь формальность. Но, как часто бывает, все пошло по другому сценарию.

Владение мячом было в пользу англичанок, но, несмотря на это, в первом тайме удалось нанести лишь два удара в створы ворот. Второй тайм не изменил ход матча, Нигерия мужественно сопротивлялась.

Самое яркое событие произошло на 87-й минуте: нападающая сборной Англии Лорен Джеймс получила желтую карточку за то, что наступила на спину упавшей нигерийке. Однако после пересмотра записи VAR арбитр изменил свое решение и показал Джеймс красную карточку.

Англичанки, оказавшиеся в меньшинстве, теперь не представляли угрозы, но так как Нигерия тоже особо не усилилась, то и голов в основное время забито не было. В дополнительное время тоже не забили, хотя у Нигерии был один хороший момент на последних минутах.

Судьбу матча решила серия пенальти – 4:2, и Англия вышла вперед. В четвертьфинале они встретятся с победительницами матча Колумбия – Ямайка.

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