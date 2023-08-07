Англия была на грани огромного шока, но все же прошла в четвертьфинал ЧМ

Главным фаворитом накануне матча была Англия, и на первый взгляд можно было подумать, что выход в 1/8 финала ЧМ для них лишь формальность. Но, как часто бывает, все пошло по другому сценарию.

Владение мячом было в пользу англичанок, но, несмотря на это, в первом тайме удалось нанести лишь два удара в створы ворот. Второй тайм не изменил ход матча, Нигерия мужественно сопротивлялась.

Самое яркое событие произошло на 87-й минуте: нападающая сборной Англии Лорен Джеймс получила желтую карточку за то, что наступила на спину упавшей нигерийке. Однако после пересмотра записи VAR арбитр изменил свое решение и показал Джеймс красную карточку.

Англичанки, оказавшиеся в меньшинстве, теперь не представляли угрозы, но так как Нигерия тоже особо не усилилась, то и голов в основное время забито не было. В дополнительное время тоже не забили, хотя у Нигерии был один хороший момент на последних минутах.