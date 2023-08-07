Взломана база данных о владельцах недвижимости в Москве, хакеры сообщают о передаче информации Украине

Как информирует портал РБК-Украина со ссылкой на «Важные истории», в сообщении группы хакеров, появившемся на взломанном сайте, подчеркивается, что в их руках оказались «данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством». Также отмечается, что информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну, передана украинской стороне.