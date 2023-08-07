В ночь на 7 августа хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), содержавший информацию о владельцах недвижимости в Москве и Подмосковье.
Взломана база данных о владельцах недвижимости в Москве, хакеры сообщают о передаче информации Украине
Как информирует портал РБК-Украина со ссылкой на «Важные истории», в сообщении группы хакеров, появившемся на взломанном сайте, подчеркивается, что в их руках оказались «данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством». Также отмечается, что информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну, передана украинской стороне.
После атаки сайт перестал работать.
Объявление на главной странице также содержит ссылку на Twitter-страницу хакеров, которые, по их утверждениям, работают на победу Украины. Этот аккаунт уже привлекал к себе внимание, поскольку его связывали с удачной атакой на сервис Rutube весной прошлого года.