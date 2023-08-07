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Взломана база данных о владельцах недвижимости в Москве, хакеры сообщают о передаче информации Украине

rus.postimees.ee
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В ночь на 7 августа оказался взломан сайт российского ведомства, содержавший данные о владельцах недвижимости в Москве.
В ночь на 7 августа оказался взломан сайт российского ведомства, содержавший данные о владельцах недвижимости в Москве. Фото: rbc.ua

В ночь на 7 августа хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), содержавший информацию о владельцах недвижимости в Москве и Подмосковье.

Как информирует портал РБК-Украина со ссылкой на «Важные истории», в сообщении группы хакеров, появившемся на взломанном сайте, подчеркивается, что в их руках оказались «данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством». Также отмечается, что информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну, передана украинской стороне.

После атаки сайт перестал работать.

Объявление на главной странице также содержит ссылку на Twitter-страницу хакеров, которые, по их утверждениям, работают на победу Украины. Этот аккаунт уже привлекал к себе внимание, поскольку его связывали с удачной атакой на сервис Rutube весной прошлого года.

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