На нарвской границе задержан россиянин, пытавшийся ввезти в Эстонию редкий вид пиявок

20 июля на Нарвском таможенном пункте был задержан гражданин России за попытку незаконного ввоза в Эстонию редких медицинских пиявок.
Путешественник не захотел ничего декларировать на таможне, но при досмотре таможенник обнаружил у него медицинские пиявки (Hirudo Medicinalis), которые в большинстве европейских стран входят в список исчезающих видов CITES. В Эстонии они очень редки и живут в некоторых водоемах на западе и юго-востоке страны.
Путешественник объяснил таможеннику, что не закончил лечение в России, поэтому взял пиявки с собой, чтобы продолжить лечение в Эстонии. Он также предъявил чек о покупке пиявок.
Путешественник был проинформирован, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешения CITES. Поскольку у путешественника не было разрешений на пиявок, они были переданы в собственность Эстонии. Согласно правилам CITES, живые организмы должны быть по возможности возвращены в место их происхождения. В противном случае организмы передаются в зоопарк. После переговоров с различными компетентными органами Музей природы и ботанический сад Тартуского университета приняли пиявок на свое попечение в научных и образовательных целях.