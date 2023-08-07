На нарвской границе задержан россиянин, пытавшийся ввезти в Эстонию редкий вид пиявок

Путешественник не захотел ничего декларировать на таможне, но при досмотре таможенник обнаружил у него медицинские пиявки (Hirudo Medicinalis), которые в большинстве европейских стран входят в список исчезающих видов CITES. В Эстонии они очень редки и живут в некоторых водоемах на западе и юго-востоке страны.

Путешественник объяснил таможеннику, что не закончил лечение в России, поэтому взял пиявки с собой, чтобы продолжить лечение в Эстонии. Он также предъявил чек о покупке пиявок.