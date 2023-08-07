Полиция нашла бывшему месту нарвского танка новое применение

На прошлой неделе был завершен процесс отчуждения принадлежавшей городу Нарва недвижимости по адресу Йыэсуу, 175 в пользу Департамента полиции и погранохраны.

PPA планирует использовать участок земли для охраны восточной границы. В дальнейшем там будет построен пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами.

Поскольку эта земля будет использоваться в целях государственной обороны, Департамент полиции и погранохраны ходатайствовал об установлении дорожных знаков, запрещающих парковку и остановку на прилегающих территориях. Кроме того, полиция закроет расположенную на участке парковку. На улице Йыэсуу дорожные знаки уже установлены, и полиция следит за соблюдением требований.