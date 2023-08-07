Фото и видео ⟩ На Сааремаа обрушился гигантский град

На Сааремаа выпал град диаметром до семи сантиметров, а, по данным Агентства окружающей среды, в 13:45 во время грозы скорость порывов ветра на вершине полуострова Сырве составила 29 м/с. Молния движется с юго-востока на северо-запад.

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях фотографиями и видео о распространении гигантского града и ущербе, нанесенном на Сааремаа и в Латвии. Видео смотрите здесь:

Диаметр градин, выпавших в некоторых частях Сааремаа, составляет почти семь сантиметров.

В Латвии град нанес серьезный ущерб: разбиты лобовые стекла автомобилей и испорчены стены домов.

15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i — Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023