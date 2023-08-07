Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото и видео ⟩ Обрушившийся на Сааремаа град продолжает свое разрушительное шествие по Эстонии

Мартин Эрик Марипуу
, летний репортер Lõuna-Eesti Postimees
Facebook Twitter
Comments

Гигантский град достиг Сааремаа и продолжает движение в сторону материковой части Эстонии. В некоторых местах град повлек серьезные разрушения.

Приближающийся град преимущественно должен задеть Западную Эстонию.

На Сааремаа выпал град диаметром до семи сантиметров, а, по данным Агентства окружающей среды, в 13:45 во время грозы скорость порывов ветра на вершине полуострова Сырве составила 29 м/с. Молния движется с юго-востока на северо-запад.

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях фотографиями и видео о распространении гигантского града и ущербе, нанесенном на Сааремаа и в Латвии. Видео смотрите здесь:

Диаметр градин, выпавших в некоторых частях Сааремаа, составляет почти семь сантиметров.

В Латвии град нанес серьезный ущерб: разбиты лобовые стекла автомобилей и испорчены стены домов.

За передвижением гигантского града следите здесь.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх