«Тараканы» обвалили акции японской продуктовой компании

Акции японского производителя продуктов питания Warabeya Nichiyo Holdings упали сегодня на 8,6 процента на торгах Токийской фондовой биржи, поскольку продукция компании оказалась не совсем тем, что было указано на упаковке, пишет Bloomberg.
В составе выпускаемых компанией рисовых шариков значилась отвратительная добавка – тараканы.
Компания принесла извинения за случившееся. То же самое сделала и сеть магазинов Seven & i Holdings, через которую рисовые шарики распространялась. Акции магазинной сети упали на 1,1 процента, но вскоре их стоимость восстановилась.