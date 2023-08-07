Мест больше нет: парковочные дома EuroPark заполнились за час

Сегодня компания Europark сообщила, что в связи с бурей разрешит всем автовладельцам безвозмездно воспользоваться парковочными домами в Таллинне и Тарту. Предложение оказалось настолько заманчивым, что мест больше нет.
«К нашему удивлению, парковки EuroPark заполнились в течение часа, и к 19 часам все места были заняты. Однако мы надеемся, что буря пройдет без серьезных повреждений и мы сможем вернуться к нормальной жизни», - сообщила компания.
В связи со штормовым предупреждением Агентства окружающей среды компания EuroPark рекомендовала укрыть свой автомобиль от бури на крытой парковке.
С 18:00 сегодняшнего дня до 10:00 завтрашнего дня парковка в следующих парковочных домах будет бесплатной:
Таллинн
Парковочный дом на рынке Балтийского вокзала (126 мест).
Парковочный дом на Каларанна, 8 (104 места)
Парковочный дом в торговом центре Kristiine (500 мест)
Парковочный дом на Рявала (518 мест)
Парковочный дом Променади на улице Поорди, 3 (87 мест)
Парковочный дом Ротерманни (111 мест)
Парковочный дом на улице Раадику, 8c (563 места)
Парковочный дом торгового центра Solaris (237 мест)
Парковочный дом Stockmann (54 места)
Парковочный дом на Торнимяэ (320 мест)
Парковочный дом торгового центра Т1 (1000 мест)
Парковочный дом в Старом порту в D-терминале (386 мест)
Парковочный дом WTCT (200 мест)
Тарту
Парковочный дом Маарьямыйза (620 мест)
Парковочный дом Таску (405 мест)
Парковочный дома Раатузе (157 мест)