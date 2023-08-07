Итальянский сыровар оказался погребенным под тоннами своей продукции

74-летний Джакомо Кьяппарини погиб после того, как на складе разрушился один из стеллажей, на котором хранилась продукция, и возник эффект домино: головки сыра стали падать одна за другой. На мужчину обрушились тысячи головок, при этом вес каждой составляет около 40 килограммов, о чем рассказал Антонио Дуси, представитель спасательной службы Бергамо, агентству AFP.