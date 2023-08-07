Итальянский сыровар оказался погребенным под тоннами своей продукции

В северном итальянском регионе Ломбардия погиб мужчина, которого на складе его сыроварни завалило головками сыра, сообщили сегодня спасатели.
74-летний Джакомо Кьяппарини погиб после того, как на складе разрушился один из стеллажей, на котором хранилась продукция, и возник эффект домино: головки сыра стали падать одна за другой. На мужчину обрушились тысячи головок, при этом вес каждой составляет около 40 килограммов, о чем рассказал Антонио Дуси, представитель спасательной службы Бергамо, агентству AFP.
Спасателям пришлось вручную разбирать груду сырных головок. Для того, чтобы добраться до тела Кьяппарини, у них ушло порядка 12 часов.
На складе, расположенном в небольшом городке Романо Ди Ломбрадиа, что поблизости от Бергамо, хранилось порядка 25 000 головок сыра Grana Padano. Этот сорт напоминает пармезан и является в Италии очень популярным.
Кьяппарини проверял созревание сырных головок. Они хранились на металлических стеллажах, достигавших 10-метровой высоты.