Сводка происшествий ⟩ Мать ударила сына ножом, в Вильяндимаа утонул пожилой мужчина

4 августа в полицию поступило сообщение, что в квартиру на улице Соо в Кивиыли было совершено проникновение и похищены различные вещи. Ущерб, нанесенный кражей, пока устанавливается.

Безопасность на границе

4 августа был наложен штраф в размере 200 евро на гражданина Узбекистана 1980 года рождения, который нелегально работал в Эстонии. Также была аннулирована его виза.

В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и двух граждан Украины.

5 августа на пограничном пункте Лухамаа у гражданина Беларуси, находившегося за рулем автомобиля, были проверены документы и обнаружено, что водительское удостоверение мужчины поддельное.

5 августа на пограничный пункт Лухамаа прибыл гражданин Узбекистана, у которого были проверены документы и выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 17 дней, три из которых - в Эстонии. После проведенных процедур мужчина отправился в Россию.

В минувшие выходные двое россиян и один гражданин Китая нарушили визовый режим на погранпереходе «Нарва-1». Их оштрафовали, обязали покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

За выходные на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию пятнадцать российских, восемь украинских и пять молдавских граждан.