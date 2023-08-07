Сводка происшествий ⟩ Мать ударила сына ножом, в Вильяндимаа утонул пожилой мужчина

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил, что в воскресенье в Таллинне мать ударила ножом своего 30-летнего сына. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил, что пожилой мужчина утонул в пруду в деревне Пыльде в Вильяндимаа.
Насилие
5 августа поступило сообщение, что в квартире на Ыйсмяэ-теэ в столичном районе Хааберсти между мужем и женой, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого 34-летняя женщина ударила 34-летнего мужчину. При инциденте присутствовал несовершеннолетний ребенок.
6 августа поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Тёэстузе Пыхья-Таллинне мать ударила ножом своего 30-летнего сына. Ранения пострадавшего оказались не опасными для жизни.
4 августа поступило сообщение, что в Маарду 56-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу, 32-летнюю женщину. Ссора произошла на почве употребления алкоголя.
6 августа поступило сообщение, что в поселке Лагеди между двумя сожителями, 59-летним мужчиной и 61-летней женщиной, произошел физический конфликт, в ходе которого оба нанесли друг другу телесные повреждения. Позднее 59-летний мужчина напал на бывшего партнера женщины, который был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
5 августа в полицию поступило сообщение, что в волости Ныо 63-летний пьяный мужчина избил свою жену и дочь. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
6 августа в полицию поступил вызов из волости Луунья, где 34-летний пьяный мужчина угрожал оружием 58-летнему. Кроме того, он бросил камень в окно автомобиля пострадавшего. После инцидента угрожавший уехал на своей машине. Полицейские поймали пьяного и агрессивного мужчину недалеко от места происшествия. Он был отстранен от управления автомобилем, задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и взят под стражу. В автомобиле мужчины был обнаружен стартовый пистолет, который также был взят под стражу.
5 августа в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил 50-летнего острым предметом. Мужчина был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Полиция задержала нападавшего.
6 августа в полицию поступило сообщение о том, что 58-летний мужчина избил свою мать в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Полиция задержала нападавшего.
5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Пайде 18-летний юноша избил свою 57-летнюю мать, нанеся ей телесные повреждения. Полиция возбудила уголовное дело по статье о физическом насилии. Вскоре после этого тот же 18-летний юноша напал на сотрудников скорой помощи, 47-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, в результате чего 47-летний мужчина получил травмы. Машина скорой помощи также была повреждена. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса «Серьезное нарушение общественного порядка». Полиция задержала 18-летнего молодого человека.
5 августа в полицию поступило сообщение, что между группой лиц, проводивших время вместе и распивавших спиртные напитки на одном из хуторов в волости Рапла, произошел конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина и 48-летний мужчина избили 51-летнего и 48-летнего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
5 августа в полицию поступило сообщение о краже двух велосипедов с лестничной площадки одного из домов на улице Филосоофи в Тарту.
4 августа в полицию поступило сообщение, что в квартиру на улице Соо в Кивиыли было совершено проникновение и похищены различные вещи. Ущерб, нанесенный кражей, пока устанавливается.
Безопасность на границе
4 августа был наложен штраф в размере 200 евро на гражданина Узбекистана 1980 года рождения, который нелегально работал в Эстонии. Также была аннулирована его виза.
В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и двух граждан Украины.
5 августа на пограничном пункте Лухамаа у гражданина Беларуси, находившегося за рулем автомобиля, были проверены документы и обнаружено, что водительское удостоверение мужчины поддельное.
5 августа на пограничный пункт Лухамаа прибыл гражданин Узбекистана, у которого были проверены документы и выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение 17 дней, три из которых - в Эстонии. После проведенных процедур мужчина отправился в Россию.
В минувшие выходные двое россиян и один гражданин Китая нарушили визовый режим на погранпереходе «Нарва-1». Их оштрафовали, обязали покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
За выходные на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию пятнадцать российских, восемь украинских и пять молдавских граждан.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожар
6 августа в 23:37 спасатели получили вызов в деревню Селья волости Тори, где загорелся небольшой садовый домик, который к моменту прибытия спасателей уже горел открытым пламенем. Строение размером 3х6 м было практически уничтожено. Спасатели потушили пожар к 00:27. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Электричества в здании не было.
5.08 в 20:27 в Центр тревоги поступило сообщение, что из квартиры на улице Кеск в Силламяэ идет дым. Звонивший также постучал в дверь квартиры, но никто не ответил. Запах дыма ощущался и в других квартирах. На место происшествия выехали спасатели и машина скорой помощи. Когда они прибыли на место, было установлено, что произошло возгорание пищи, и спасатели проветрили квартиру и лестничную клетку.
5 августа в 00:35 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании устройства в здании фанерного завода в поселке Вирувере волости Йыгева. Люди были эвакуированы из здания. Загорелось устройство для зачистки бревен. Пожар был локализован к 1:29. Никто из людей не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели из Йыгева, Коэру, Пыльтсамаа и Табивере.
Летальный исход
6 августа 15:29 в Центр тревоги поступило сообщение, что пожилой мужчина утонул в пруду в деревне Пыльде волости Мульги (Вильяндимаа). Спасатели вытащили пострадавшего из воды в пяти метрах от берега. Спасти жизнь мужчины не удалось.
Прочее
5 августа в 03:41 спасатели прибыли в деревню Нурмси волости Ляэнеранна, чтобы помочь корове, провалившейся в навозосборник. Чтобы спасти корову, случайно провалившуюся в резервуар глубиной почти два метра, навоз был выкачан из нее, а спасатели прорезали отверстие в полу. Это позволило трактору добраться до коровы и вытащить ее целой и невредимой. Спасательная операция была завершена в 04:59.
6 августа в 20:41 спасатели были вызваны на место происшествия в Тарту в районе Нарвского шоссе у реки Эмайыги. Мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с высокого берега и не мог подняться. Спасатели подняли мужчину и передали его в машину скорой помощи.