Член Кайтселийта Михаил Кылварт, вероятно, нарушил устав организации

Член Центристской партии Мярт Сультс разместил в соцсетях Facebook и Twitter совместное фото с Михаилом Кылвартом, на котором мэр одет в форму Кайтселийта.

Однако ношение формы Кайтселийта или Сил обороны на политических мероприятиях запрещено, что подтвердил в своем комментарии для Rus.Postimees Неэме Брус, сотрудник отдела стратегических коммуникаций Генерального штаба Кайтселийта.

Мы попросили комментарий в бюро мэра, и советник Марика Лимллеметс ответила: «Михаил Кылварт с 4 по 8 августа находится в военном лагере интенсивной подготовки Кайтселийта. Он приезжал на летние дни Центристской партии в форме, затем переодевался, произносил речь в гражданской одежде. После этого он тоже все время был в штатском.

Некоторые друзья хотели сфотографироваться вместе с ним, когда он пришел, и разместили фото в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Форму Кайтселийта на политическом мероприятии он не носил и, по нашему мнению, нарушения не было».

Под постом Мярта Сультса оставил комментарий член Центристской партии генерал-майор Неэме Вяли, который руководил Кайтселийтом в 1996-1997 годах. Вяли не согласен с оправданием, которое озвучила от имени Михаила Кылварта советник его бюро. Генерал-майор написал обращенный к Михаилу Кылварту комментарий.

«Это нарушение устава. Кем бы вы ни были и откуда бы ни приехали, форму на политические мероприятия не носят. Вместо того, чтобы позировать, вы могли бы переодеться».