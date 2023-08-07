Эстонские борцы вернулись с чемпионата мира с тремя медалями

На прошлой неделе в Абу-Даби прошел молодежный чемпионат мира IMMAF 2023, в котором приняли участие 635 спортсменов из 46 стран. Этот чемпионат стал крупнейшим чемпионатом IMMAF за всю историю. Юношеская сборная Эстонии вернулась с соревнований с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
Спортсменка Таллиннского спортивного клуба TOKON Анна Витол (U18, -56,7 кг) провела три матча и завоевала бронзовую медаль. Два призовых места достались Тартускому спортивному клубу Englas - Эмили Бидерманн (U14, 57+кг) сразу же провела финальный матч, в результате чего завоевала серебряную медаль, а Тайсто Тейвил Кенгсепп (U16, -62кг) завоевал вторую подряд бронзу с чемпионатов мира.