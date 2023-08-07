Эстонские борцы вернулись с чемпионата мира с тремя медалями

На прошлой неделе в Абу-Даби прошел молодежный чемпионат мира IMMAF 2023, в котором приняли участие 635 спортсменов из 46 стран. Этот чемпионат стал крупнейшим чемпионатом IMMAF за всю историю. Юношеская сборная Эстонии вернулась с соревнований с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.