Фото ⟩ На полуострове Сырве град размером с яйцо изрешетил автомобили

На полуострове Сыре идет дождь с порывистым ветром и градом диаметром до семи сантиметров. По словам одного из местных жителей, из-за разгула стихии оказались повреждены автомобили и дома. Он заявил, что никогда ранее не видел подобного: такое чувство, что по его дому постучали кувалдой.
Сегодня вечером на островах Западной Эстонии, на западной окраине материка и в Южной Эстонии ожидаются грозы, которые могут сопровождаться порывами ветра более 25 м/с и градом. Количество осадков в некоторых местах составляет 30-50 мм.
По сообщению Агентства окружающей среды, также возможно образование смерчей или вихрей.