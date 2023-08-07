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Фото ⟩ На полуострове Сырве град размером с яйцо изрешетил автомобили

prognoz.ee
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На полуострове Сыре идет дождь с порывистым ветром и градом диаметром до семи сантиметров. По словам одного из местных жителей, из-за разгула стихии оказались повреждены автомобили и дома. Он заявил, что никогда ранее не видел подобного: такое чувство, что по его дому постучали кувалдой.

Сегодня вечером на островах Западной Эстонии, на западной окраине материка и в Южной Эстонии ожидаются грозы, которые могут сопровождаться порывами ветра более 25 м/с и градом. Количество осадков в некоторых местах составляет 30-50 мм.

По сообщению Агентства окружающей среды, также возможно образование смерчей или вихрей.

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