Фото ⟩ На полуострове Сырве град размером с яйцо изрешетил автомобили

На полуострове Сыре идет дождь с порывистым ветром и градом диаметром до семи сантиметров. По словам одного из местных жителей, из-за разгула стихии оказались повреждены автомобили и дома. Он заявил, что никогда ранее не видел подобного: такое чувство, что по его дому постучали кувалдой.