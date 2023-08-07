СБУ сообщила о задержании женщины, участвовавшей в подготовке убийства президента Украины

В СБУ заявили, что задержанная женщина собирала информацию, чтобы узнать о планах передвижений Зеленского перед его визитом в Николаевскую область на юге страны.

Ранее украинские власти неоднократно сообщали о действиях жителей Украины, помогающих России собирать нужную ей информацию.

Зеленский сообщил сегодня в Telegram, что глава СБУ проинформировал его о ведущейся борьбе против предателей.

Президент посетил Николаевскую область в июне, когда она пострадала от затопления, вызванного прорывом плотины Каховской АЭС, а также в июле, после артиллерийского обстрела российскими силами.

В СБУ заявили, что ведомство вовремя узнало о подготовке операции и приняло дополнительные меры безопасности во время визита Зеленского.

По данным СБУ, подозреваемая помогала России готовить масштабный авиаудар в Николаевской области.

Она также пыталась собрать данные о расположении систем радиоэлектронного подавления и складов с боеприпасами.

СБУ продолжала следить за действиями подозреваемой, чтобы собрать больше информации о ее контактах и задачах.

По данным СБУ, женщину задержали при попытке передать информацию российским спецслужбам.

Подозреваемая проживала в городе Очаков Николаевской области и ранее работала там в магазине при воинской части.