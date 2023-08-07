СБУ сообщила о задержании женщины, участвовавшей в подготовке убийства президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня объявила о задержании женщины, которая, как утверждается, помогала российским силам планировать нападение на президента Украины Владимира Зеленского, когда тот посещал пострадавший от затопления регион.
В СБУ заявили, что задержанная женщина собирала информацию, чтобы узнать о планах передвижений Зеленского перед его визитом в Николаевскую область на юге страны.
Ранее украинские власти неоднократно сообщали о действиях жителей Украины, помогающих России собирать нужную ей информацию.
Зеленский сообщил сегодня в Telegram, что глава СБУ проинформировал его о ведущейся борьбе против предателей.
Президент посетил Николаевскую область в июне, когда она пострадала от затопления, вызванного прорывом плотины Каховской АЭС, а также в июле, после артиллерийского обстрела российскими силами.
В СБУ заявили, что ведомство вовремя узнало о подготовке операции и приняло дополнительные меры безопасности во время визита Зеленского.
По данным СБУ, подозреваемая помогала России готовить масштабный авиаудар в Николаевской области.
Она также пыталась собрать данные о расположении систем радиоэлектронного подавления и складов с боеприпасами.
СБУ продолжала следить за действиями подозреваемой, чтобы собрать больше информации о ее контактах и задачах.
По данным СБУ, женщину задержали при попытке передать информацию российским спецслужбам.
Подозреваемая проживала в городе Очаков Николаевской области и ранее работала там в магазине при воинской части.
Если женщину признают виновной, ей может грозить до 12 лет лишения свободы.