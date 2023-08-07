На Дальнем Востоке России эвакуируют людей из-за ожидаемого падения ракеты

Власти в Хабаровском крае утром 11 августа эвакуируют жителей поселка Шахтинск (Шахтинский) из-за ожидаемого падения первой ступени ракетоносителя «Союз-2.1б», который должен вывести в космос автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Об эвакуации сообщил в понедельник, 7 августа, Алексей Маслов - глава Верхнебуреинского района, где находится поселок, пишет Deutsche Welle.
«В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея», - уточнил он.
По словам чиновника, состоялось первое заседание штаба по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником над Верхнебуреинским районом. «Завтра отрабатываем всю территорию предполагаемого падения», - добавил он.
Исследования в районе южного полюса Луны
Как отмечали в Институте космических исследований Российской академии наук, «Луна-25» - проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны, лунной экзосферы и отработки технологий посадки и анализа грунта.
Проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.
Запуск будет проводиться с космодрома Восточный. Старт запланирован на 11 августа. По данным «Роскосмоса», речь идет о первой за почти 50 лет российской лунной станции.
Изначально в миссии «Луна-25» вместе с Роскосмосом планировало участвовать Европейское космическое агентство. Однако ЕКА прекратила сотрудничество с Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.