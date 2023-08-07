15 ЛЕТ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ВОЙНЕ ⟩ Эстонские добровольцы прибыли в Грузию раньше, чем организации гуманитарной помощи

Так называемая августовская война между Россией и Грузией, разразившаяся пятнадцать лет назад, длилась всего несколько дней, но оставила после себя болезненные раны. В боях погибло около нескольких сотен грузинских солдат, более ста тысяч осетин и грузин бежали из своих разрушенных домов. Однако противостоявшие центральному правительству Грузии Абхазия и Южная Осетия стали «независимыми» странами, где признавшая их Россия разместила военные базы.