15 ЛЕТ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ВОЙНЕ ⟩ Эстонские добровольцы прибыли в Грузию раньше, чем организации гуманитарной помощи

Так называемая августовская война между Россией и Грузией, разразившаяся пятнадцать лет назад, длилась всего несколько дней, но оставила после себя болезненные раны. В боях погибло около нескольких сотен грузинских солдат, более ста тысяч осетин и грузин бежали из своих разрушенных домов. Однако противостоявшие центральному правительству Грузии Абхазия и Южная Осетия стали «независимыми» странами, где признавшая их Россия разместила военные базы.
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Большинство западных стран наблюдали за этой трагедией. Публично выразили поддержку Грузии и отреагировали на происходящее единицы, одними из первых были США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Украина и Польша. Тогдашний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сделал смелый шаг, когда 11 августа 2008 года, в то время как российские войска стояли в нескольких десятках километров от Тбилиси, он вместе с главами других государств поехал через Азербайджан в столицу Грузии.