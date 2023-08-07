Журналистку Марину Овсянникову хотят лишить в России родительских прав

Суд в Москве зарегистрировал иск с требованием лишить родительских прав бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил интернет-портал «Медиазона».

Как следует из карточки дела, появившейся в базе общего интернет-портала московских судов общей юрисдикции, с иском обратился бывший муж Овсянниковой, сотрудник медиакомпании Russia Today Игорь Овсянников. У бывших супругов - сын и дочь. Никаких иных подробностей гражданского дела не сообщается.

Новый иск против Овсянниковой

«Медиазона» напоминает, что в январе 2023 года тот же Щербинский районный суд частично удовлетворил иск Игоря Овсянникова, в котором он просил лишить экс-супругу прописки в квартире, где он проживает с двумя их общими детьми. Кроме того, мужчина добился через суд, чтобы Овсянникова выплачивала до совершеннолетия сына алименты в размере 35 тысяч рублей, а после - 17 тысяч рублей. Суд также установил, что дочь должна проживать с отцом, а не с матерью.

С антивоенным плакатом в эфир Первого канала

Имя Марины Овсянниковой стало широко известно, когда в марте 2022 года она появилась за спиной ведущей новостного выпуска в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее Овсянникова вернулась в Москву и участвовала в нескольких антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о «дискредитации» армии.