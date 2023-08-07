Еще одна торговая сеть снижает цены на молоко

В то время как конкуренты уже несколько недель продавали литр молока по 59 центов за литр, Prisma все еще брала за него 75 центов. Таким образом, литр обычного молока стал одним из самых дорогих среди сетей розничной торговли.

После появления статьи Кристиина Тамберг, руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket, объявила, что они тоже снизили цену на молоко до 59 центов.

«За последний месяц произошло снижение цен и на другие молочные продукты, а также на растительное масло и зерновые продукты, - отметила Тамберг. - Мы ожидаем, что тенденция к снижению цен сохранится».

Ранее Каймо Ниитару, директор по ассортименту и закупкам Prisma, заявил, что Prisma, безусловно, будет реагировать на рыночные условия, но так же, как цены не растут одновременно во всех сетях, они не будут снижаться в одно и то же время, а все будет зависеть от того, когда произойдет смена ассортиментного периода.

«В настоящее время ведутся переговоры по ассортименту молочной продукции, ожидается снижение цен», - сказал он.

Действия конкурентов, очевидно, ускорили процесс, поскольку в начале прошлой недели Lidl объявила о снижении цен на треть - на более чем 300 наименований товаров.

«Снижение цен происходит в категориях молочных продуктов, мучных изделий, мяса, кофе, замороженных продуктов и различных сухих товаров, а также распространяется на хозяйственные товары и другие товары, которые необходимы домохозяйствам ежедневно», - cказал Каспар Кютт из отдела корпоративных коммуникаций Lidl Estonia.

Maxima также снизила цены на молочные продукты. Литр бутилированного молока, который в марте стоил 75 центов, теперь стоит 59 центов. 180-граммовая пачка сливочного масла, которая раньше стоила 1,45 евро, теперь стоит 99 центов.

По словам Вайдо Падумяэ, главы компании Rimi, у них также наблюдается снижение цен, хотя и не ожидается, что они вернутся к докризисному уровню.