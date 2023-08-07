Фото ⟩ Во время ураганного ветра на фургон повалило клен

О поврежденном белом фургоне в Facebook-группе Märgatud:Tartus («Замечено: в Тарту» - прим.ред.) написал житель Тарту сегодня в шестом часу вечера. Несчастный случай произошел на улице Куу, где, судя по снимку, клен сломался из-за непогоды и повалился на крышу стоявшего недалеко автомобиля.

Пост начал собирать комментарии. Например, одна женщина отметила, что это, в виду разгулявшейся стихии, вероятно, только начало.

Другой комментатор, правда, на это ответил, что его интересуют диски поврежденного фургона, если владелец теперь захочет избавиться от машины.

Хотя метеорологи прогнозируют самый сильный шторм на островах, в Западной Эстонии и Юго-Восточной Эстонии, непогода может ударить и по Тарту. Метеослужба предупреждает, что предстоящей ночью в университетском городе возможны град, сильные ливни и порывы ветра.